Люди щодня зберігають та карбують нові спогади та щасливі моменти. Але українці цього зараз позбавлені.

До теми Це війна проти європейських цінностей, – Зеленський звернувся до італійців

Президент України Володимир Зеленський 12 березня звернувся до італійців. Він наголосив, що на час війни українці та італійці перебувають у кардинально різних умовах.

Мешканці Італії можуть бути впевнені за своє нормальне майбутнє. І це справді щастя.

А для нас те, що в нас є, може бути востаннє. Просто востаннє. Сьогодні й більше ніколи. Як у 79 українських дітей,

– наголосив Зеленський.

Зеленський звернувся до італійців: дивіться відео