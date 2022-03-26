Венгрия по-прежнему выступает против антироссийских санкций ЕС. Более того, она не пропускает через свою территорию военную помощь для Украины.

Обратите внимание Министр обороны Чехии заявила, что не поедет в Будапешт из-за отказа Орбана помогать Украине

Зеленский попросил о поддержке

Обращаясь к Евросовету и народам Европы, президент Зеленский вспомнил об Венгрии . Он призвал Орбана посетить набережную в Будапеште. Там расположен мемориал "Обувь на реке Дунай", напоминающий о массовых расстрелах евреев в конце Второй мировой.

Политик подчеркнул, что массовые убийства могут повторяться и в современном мире и рассказал о зверствах, к которым Россия сейчас прибегает в Мариуполе.

Орбан ответил Зеленскому

К сожалению, даже после столь мощного призыва позиция Орбана осталась неизменной. Об этом политик 25 марта написал на своей фейсбук-странице. Он подчеркнул, что Венгрия для него – на первом месте. Мол, там не хотят быть втянутыми в войну. "Мы не посылаем войска и оружие в Украину. Я объяснил это Зеленскому", – написал он.

Ранее в украинском МИДе отметили, что Россия развязала войну против всего демократического мира. Торговля с ней Венгрия дает оккупантам больше пространства для убийств.