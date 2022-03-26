Угорщина досі виступає проти антиросійських санкцій ЄС. Ба більше, вона не пропускає через свою територію військову допомогу для України.

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Зеленський попросив про підтримку

Звертаючись до Євроради й народів Європи, президент Зеленський окремо згадав про Угорщину. Він закликав Орбана відвідати набережну в Будапешті. Там розташований меморіал "Взуття на річці Дунай", який нагадує про масові розстріли євреїв наприкінці Другої світової.

Політик підкреслив, що масові вбивства можуть повторюватись й сучасному світі й розповів про звірства, до яких Росія зараз вдається у Маріуполі.

Орбан відповів Зеленському

На жаль, навіть після такого потужного заклику позиція Орбана залишилася незмінною. Про це політик 25 березня написав на своїй фейсбук-сторінці. Він наголосив, що Угорщина для нього – на першому місці. Мовляв, там не хочуть бути втягнутими у війну. "Ми не посилаємо війська та зброю в Україну. Я пояснив це Зеленському", – написав він.

Раніше в українському МЗС наголосили, що Росія розв'язала війну проти всього демократичного світу. Торгівлею з нею Угорщина дає окупантам більше простору для вбивств.

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