Для переселенцев построят жилье в 10 областях, – Тимошенко

Для временного размещения вынужденных переселенцев будет построено жилье в 10 областях Украины. И это будут не модульные постройки, а полноценные дома с ремонтом, мебелью и бытовой техникой.

Для временного размещения вынужденных переселенцев будет построено жилье в 10 областях Украины. И это будут не модульные постройки, а полноценные дома с ремонтом, мебелью и бытовой техникой.

Об этом заявил в интервью журналу Forbes заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

Жилье для перемещенных лиц, по словам Тимошенко, является второй задачей после возобновления жизни на освобожденных от оккупации территориях.

«Люди не должны жить в спортзалах или школах. Мы выбрали проекты, которые можно реализовать за три месяца. Это будут именно квартиры — в большинстве двухкомнатные, но и однокомнатные и трехкомнатные. После того, как мы восстановим дома переселенцев в городах, где они жили до войны, они переедут, а эти квартиры будут отданы военным и всем остальным, кто стоял в очередях», — отметил Тимошенко.

Речь, по его словам, о нескольких десятках тысяч квартир, первые из которых должны появиться уже через три-четыре месяца, то есть в июле-августе.

Также государство планирует начать выкуп и предоставление переселенцам фактически готовых, но не введенных в эксплуатацию домов.

«В первую очередь нужно предоставлять квартиры тем, кто не может найти себе дом или проживает в спортивных залах, школах и так далее. Руководители областей составляют списки тех, кого нужно в первую очередь переселять», — ответил Тимошенко на вопрос, как справедливо разделить это жилье между нуждающимися.

Себестоимость 1 м2 в таких домах, по его словам, будет гораздо меньше 1000 долларов.

«Мы поговорили со строителями из каждого региона, чтобы они минимизировали свою “дельту” и разработали варианты, как построить все дешево, но качественно», — пояснил Тимошенко.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко также заявил, что государство возместит украинцам потерю домов или квартир в результате боевых действий.