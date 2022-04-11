Про це заявив у інтерв’ю журналу Forbes заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Житло для переміщених осіб, за словами Тимошенка, є другим завданням після відновлення життя на звільнених від окупації територіях.

"Люди не повинні жити в спортзалах або школах. Ми вибрали проєкти, які можна втілити за три місяці. Це будуть саме квартири – в більшості двокімнатні, але й однокімнатні і трикімнатні. Після того, як ми відновимо домівки переселенців в містах, де вони жили до війни, – вони переїдуть, а ці квартири будуть віддані військовим і всім іншим, хто стояв у чергах", — зазначив Тимошенко.

Йдеться, за його словами, про кілька десятків тисяч квартир, перші з яких мають з’явитись вже через три-чотири місяці, тобто у липні-серпні.

Також держава планує почати викуп та надання переселенцям фактично готових, але не введених до експлуатації будинків.

"Першочергово треба надавати квартири тим, хто не може знайти собі домівку чи проживає в спортивних залах, школах і так далі. Очільники областей складають списки тих, кого потрібно найперше переселяти", — відповів Тимошенко на питання, як справедливо розподілити це житло між тими, хто його потребує.

Собівартість 1 м2 у таких будинках, за його словами, буде набагато менше 1000 доларів.

"Ми поговорили з будівельниками з кожного регіону, щоб вони мінімізували свою “дельту” і розробили варіанти, як побудувати все дешево, але якісно", — пояснив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко також заявив, що держава відшкодує українцям втрату будинків чи квартир внаслідок бойових дій.