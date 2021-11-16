Для повышения боеготовности, – разведка узнала о военных сборах оккупантов на Донбассе
Источник:Минобороны
Российские наемники на Донбассе 15 ноября начали военные сборы. Уже с призванными бойцами проводят тренировки для повышения их боевой готовности.
О военных учениях пророссийских боевиков на оккупированных украинских землях сообщает разведка Министерства обороны.
Читайте также Последняя фаза наращивания, – генерал Ходжес о скоплении вражеских сил у Украины
Оккупанты проводят военные сборы
Командование вооруженных сил России продолжает наращивать боевую и мобилизационную готовность соединений и частей так называемых 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов.
С 15 ноября на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты начали проведение очередного сбора военнообязанных запаса,
– отметили в разведке.
Там добавили, что с призванными воинами оккупанты проводят занятия по боевой подготовке и тренировки по боевой готовности.
Проведение сборов контролирует "комиссия штаба 8-й общевойсковой армии Южного военного округа вооруженных сил государства-агрессора.
Сутки 15 ноября на Донбассе: как прошла
- В течение 15 ноября боевики 6 раз нарушили режим перемирия на Донбассе.
- Окупать били по позициям Вооруженных сил Украины из гранатометов различных систем, стрелкового оружия, а также крупнокалиберных пулеметов. Огонь открывали в сторону Золотого-4, Светлодарска, Новозвановки, Талаковки, Попасной.
- К счастью, украинские защитники не пострадали.