Для повышения боеготовности, – разведка узнала о военных сборах оккупантов на Донбассе

Российские наемники на Донбассе 15 ноября начали военные сборы. Уже с призванными бойцами проводят тренировки для повышения их боевой готовности.

О военных учениях пророссийских боевиков на оккупированных украинских землях сообщает разведка Министерства обороны.

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Оккупанты проводят военные сборы

Командование вооруженных сил России продолжает наращивать боевую и мобилизационную готовность соединений и частей так называемых 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов.

С 15 ноября на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты начали проведение очередного сбора военнообязанных запаса,

– отметили в разведке.

Там добавили, что с призванными воинами оккупанты проводят занятия по боевой подготовке и тренировки по боевой готовности.

Проведение сборов контролирует "комиссия штаба 8-й общевойсковой армии Южного военного округа вооруженных сил государства-агрессора.

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