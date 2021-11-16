Для повышения боеготовности, – разведка узнала о военных сборах оккупантов на Донбассе

16 ноября 2021 , 16:58
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Источник:

Минобороны

Российские наемники на Донбассе 15 ноября начали военные сборы. Уже с призванными бойцами проводят тренировки для повышения их боевой готовности.

О военных учениях пророссийских боевиков на оккупированных украинских землях сообщает разведка Министерства обороны.

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Оккупанты проводят военные сборы

Командование вооруженных сил России продолжает наращивать боевую и мобилизационную готовность соединений и частей так называемых 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов.

С 15 ноября на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты начали проведение очередного сбора военнообязанных запаса,
 – отметили в разведке.

Там добавили, что с призванными воинами оккупанты проводят занятия по боевой подготовке и тренировки по боевой готовности.

Проведение сборов контролирует "комиссия штаба 8-й общевойсковой армии Южного военного округа вооруженных сил государства-агрессора.

Сутки 15 ноября на Донбассе: как прошла

  • В течение 15 ноября боевики 6 раз нарушили режим перемирия на Донбассе.
  • Окупать били по позициям Вооруженных сил Украины из гранатометов различных систем, стрелкового оружия, а также крупнокалиберных пулеметов. Огонь открывали в сторону Золотого-4, Светлодарска, Новозвановки, Талаковки, Попасной.
  • К счастью, украинские защитники не пострадали.
Автор: Наталія Пристанська