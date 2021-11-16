Про військові навчання проросійських бойовиків на окупованих українських землях повідомляє розвідка Міністерства оборони.
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Окупанти проводять військові збори
Командування збройних сил Росії продовжує нарощувати бойову та мобілізаційну готовність з'єднань і частин так званих 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів.
З 15 листопада на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях окупанти розпочали проведення чергового збору військовозобов'язаних запасу,
– зазначили у розвідці.
Там додали, що з призваними воїнами окупанти проводять заняття з бойової підготовки та тренування з бойової готовності.
Проведення зборів контролює "комісія штабу 8-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил" держави-агресорки.
Доба 15 листопада на Донбасі: як минула
- Протягом 15 листопада бойовики 6 разів порушили режим перемир'я на Донбасі.
- Окупати гатили по позиціях Збройних сил України з гранатометів різних систем, стрілецької зброї, а також великокаліберних кулеметів. Вогонь відкривали у сторону Золотого-4, Світлодарська, Новозванівки, Талаківки, Попасної.
- На щастя, українські захисники не постраждали.