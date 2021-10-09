Для праздничных путешествий: Укрзализныця добавила 15 новых поездов ко Дню защитника

Укрзализныця ко Дню защитников и защитниц Украины с 12 по 18 октября назначает курсирование 15 дополнительных поездов.

Граждане будут иметь дополнительную возможность использовать четыре выходных дня подряд для путешествий из Киева в Рахов, Ужгород, Ковель, Одессу, Николаев, Черновцы и не только.

Читайте также В поездах Укрзализныци появится растительное меню

В города-миллионники

Также УЗ запускает три дополнительных поезда, которые соединят города-миллионники:

№241/242 Харьков – Одесса,

№168/167 Львов – Одесса,

№211/212 Харьков – Львов.

Дополнительные рейсы поездов

Кроме этого, на праздничные дни Укрзализныця назначает дополнительные рейсы поездов:

№26/25 Одесса – Ивано-Франковск (12 октября из Одессы и 16 октября с Ивано-Франковска),

№136/135 Черновцы – Одесса (из Черновцов 12, 14 и 16 октября, из Одессы 13, 15 и 17 октября).

Также продлит маршрут следования поезда № 779/780 Сумы – Киев в Винницу (отправление поезда туда и обратно 14 октября).