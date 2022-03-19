Для приема раненых оккупантов привлечены все медучреждения в Гомеле: работают круглосуточно

19 марта 2022 , 07:29
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Источник:

Генштаб ВСУ

Погибших и раненых российских военных с территории Украины везут в город Гомель. Там их принимают и лечат.

В городе для оккупантов работают все медицинские учреждения. Речь идет о имеющих хирургические отделения.

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В Беларуси спасают оккупантов

Все плановые операции белорусских граждан либо отменены, либо перенесены на неопределенный срок. Хирурги работают круглые сутки.

Зафиксирован большой процент смертности среди тяжелораненых россиян.

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Автор: Тетяна Пасічник