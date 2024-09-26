Захватчики сильно страдают от украинских зенитных FPV-дронов, на счету которых сотни уничтоженных разведывательных БПЛА противника. Враг для спасения своих дронов-разведчиков, типа ZALA 421, решил странным образом их "замаскировать", использовав опознавательные знаки Воздушных сил Украины и, почему-то, Balkenkreuz, опознавательный знак Вермахта.

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Что придумали россияне

На странную выдумку оккупантов обратил внимание общественный активист Сергей Стерненко. В соцсети "Х" он опубликовал видео, на котором наш FPV-дрон сбивает российскую "Залу", которая имеет на себе украинские и нацистские идентификационные знаки.

С рисунком или без, а российские БПЛА одинаково хорошо падают: видео

Как именно такая "раскраска" должна сбить с толку украинского оператора зенитного дрона, по мнению россиян – неизвестно. Ведь спутать российскую ZALA 421, по форме фюзеляжа, с каким-то другим дроном довольно трудно. Кроме того, сам алгоритм обнаружения и наведения оператора на вражеские разведывательные дроны в определенной степени исключает возможность ошибки.

Однако, в Defense Express считают, что следует тщательно подойти к вопросу предотвращения так называемого frendly fire в сфере беспилотных систем. В частности, это может быть сделано на основе аналога системы "свой-чужой", единой автоматизированной системы с объединением данных о собственных разведывательных БпЛА и сведенных в единый массив данных по обстановке в воздушном пространстве.

По словам военных, Россия начала устанавливать дополнительные камеры заднего обзора на свои разведывательные БПЛА. Вероятно, в такой спосе они хотят фиксировать подлет зенитных дронов, чтобы убегать от них.