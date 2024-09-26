Загарбники сильно потерпають від українських зенітних FPV-дронів, на рахунку яких сотні знищених розвідувальних БПЛА противника. Ворог для порятунку своїх дронів-розвідників, типу ZALA 421, вирішив у дивний спосіб їх "замаскувати", використавши розпізнавальні знаки Повітряних сил України та, чомусь, Balkenkreuz, розпізнавальний знак Вермахту.

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Що придумали росіяни

На чудернацьку вигадку окупантів звернув увагу громадський активіст Сергій Стерненко. У соцмережі "Х" він опублікував відео, на якому наш FPV-дрон збиває російську "Залу", яка має на собі українські та нацистські ідентифікаційні знаки.

З малюнком або без, а російські БпЛА однаково гарно падають: відео

Як саме така "розмальовка" має збити з пантелику українського оператора зенітного дрона, на думку росіян – невідомо. Адже сплутати російську ZALA 421, за формою фюзеляжу, з якимось іншим дроном доволі важко. Крім того, сам алгоритм виявлення та наведення оператора на ворожі розвідувальні дрони певною мірою виключає можливість помилки.

Однак, у Defense Express вважають, що слід ретельно підійти до питання унеможливлення так званого frendly fire у сфері безпілотних систем. Зокрема, це може бути зроблено на основі аналога системи "свій-чужий", єдиної автоматизованої системи із об'єднанням даних щодо власних розвідувальних БпЛА та зведених у єдиний масив даних щодо обстановки у повітряному просторі.

За словами військових, Росія почала встановлювати додаткові камери заднього огляду на свої розвідувальні БпЛА. Ймовірно, у такий спосі вони хочуть фіксувати підліт зенітних дронів, щоб втікати від них.