Для разбора завалов и расчистки дорог в Ирпене нужна крупногабаритная техника и добровольцы

Украинские защитники выгнали оккупантов из Ирпеня, который вблизи Киева. Сейчас в городе разбирают остатки разрушений.

Об этом 3 апреля сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин. Он призвал помочь восстанавливать город.

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"Для разбора завалов и расчистки дворов в Ирпене нам нужна дополнительная крупногабаритная техника: экскаваторы, самосвалы, краны. Владельцы, отзовитесь! Также нужны добровольцы, которые готовы работать", – написал Маркушин.

Мэр добавил, что желающие помочь могут обращаться по телефону +380 (96) 451 19 37.

Что происходит в Ирпене

Маркушин рассказал, что сейчас известно о более 200 людях, погибших от рук рашистов. Однако эти данные еще уточняют. В Ирпене также разминируют территории, а следователи и правоохранители фиксируют все преступления захватчиков.

Далее я поставлю задачу коммунальщикам – восстановить водоснабжение, чтобы в городе заработала канализация, а также в Буче, Ворзеле и Гостомеле, потому что "Ирпеньводоканал" обслуживает все эти города,

– сказал мэр.

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