Для России есть плохие новости, а будут еще хуже

Смотрю, как там нефтяной сектор рашистов, и вижу: ухудшения есть. А должно быть еще хуже! И обязательно будет!

Экспорт бензина, дизеля, мазута оказался слабым местом у рашистов. Ибо тем, кто экспортирует эти продукты все сложнее найти покупателей в мире.

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Российская нефть мало кому нужна

Нефтепереработка падает, первый завод уже остановился. В среднем, 675 тысяч тонн в сутки нефти перерабатывали на рашкостане первые две недели апреля. И это на 6% ниже показателя марта и на 13% меньше апреля 2021 года. Причина ясна – сложности с экспортом продукции из-за санкций ЕС и США. Другими словами, рашистская нефть становится все менее нужной цивилизованному миру.

В списке первых пострадавших от санкций заводов НПЗ "ТАИФ-НК" в Татарстане. Он остановился 8 апреля. К тому же производство на заводах "Роснефти" тоже демонстрирует падение. Врут о плановом ремонте. Ага, ну-ну…

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Действия России

Что делает рашка? Понимая, что их мировые нефтепродукты не очень нужны, НПЗ пытаются по дешевке втюхать бензин местным. И на заправках цены скатились до двухлетнего минимума. И это при том, что сейчас сезонный спрос.

️Дальше – хуже. Потому что с 15 мая начинает действовать 4-й пакет санкций ЕС (принят 15 марта). А там ключевое – запрет на покупку рашистской нефти, кроме как на нужды европейских НПЗ. Иными словами, табу на трейдинг (перепродажу) нефти, принадлежащей рашистам.

Санкции, хоть и не так быстро, но делают свое дело. И изо дня в день уничтожают ключевые для России сектора. Но лучше бы побыстрее!

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Вы знаете мое мнение, я за полное НЕФТЯНОЕ ЭМБАРГО. Это совместно с другими санкциями экономически обескровит кремль и отрежет от главного источника дохода. Итак, ждем 6-го пакета.