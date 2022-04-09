Для России стало нормой убивать

асчеловечивание шло двадцать с лишним лет. Это не первый день войны и это не первый год правления Путина, которое началось со взрывов домов в России, с Чеченской войны, "Норд-Ост", и Беслана, и продолжилось многочисленными убийствами политических оппонентов в России и за рубежом. Была агрессия против Грузии, аннексия Крыма.

Подавляющее большинство моих соотечественников не видело ничего зазорного в том, что росгвардейцы молотили беззащитных людей на улицах русских городов, а заключенных спрашивали в тюрьмах.

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Яма

Россия сейчас находится в цивилизационной "яме", из которой будет выбираться трудно, если вообще возможно.

И поэтому эти совершенно жуткие кадры из освобожденных районов Украины, с одной стороны, конечно, парализуют сознание, а с другой – начинаешь понимать, что всё к этому и шло, именно к этому.

И то безумие, которое охватило сегодня Россию – то, что мы видим и в телевизоре и, к сожалению, в социальных сетях тоже – это все тот же вектор движения.

Потерявшая человеческий облик пропаганда, транслирующая ненависть к украинцам и всему миру, трансформируется в примитивном сознании солдат в уже в конкретные военные преступления.

Расстрел безоружных людей со связанными руками не вписывается в даже самую изощренную систему оправданий. Это военные преступления. Это безумие, которое идет сверху вниз. Флюиды от озверевшего диктатора передаются генералам, старшим офицерам, лейтенантам, сержантам и рядовому составу.

Россия уже проиграла

Кроме того, надо понимать, что война складывается плохо для агрессора и все они это чувствуют. Вместо запланированного парада на Крещатике и плясок кадыровцев на Майдане они получили совсем другое – разбитую технику и многочисленные потери личного состава.

Все они подсознательно, подкожно понимают – война уже проиграна. И не добившись успеха на поле боя, они срывают бессильную злобу на тех, кто, не может ответить.

В путинской России было всегда было нормой бить безоружных людей, которые выходили на демонстрации. Сейчас для них стало нормой убивать, вектор идет в одну сторону.

Законы физики не изменить указами

Я всегда говорил, что в жизни, в социальной механике, действуют те же законы физики.

Наклонная плоскость имеет только одно направление движения – вниз и с ускорением.

Сегодня мы наблюдаем, как это ускорение приводит Россию на самое дно цивилизационной "ямы", уходящей корнями в самое мрачное средневековье.

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