Для россиян их военные как старье: 1,5 тысячи трупов лежат в городе, о них никто не спрашивает

Труппы русских солдат лежат на улицах украинских городов, их никто не спешит уносить. Власти России даже не ведут списки своих граждан, которых потеряла в войне против Украины.

Россия не забрала полторы тысячи трупов своих солдат

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время телемарафона, сообщает 24 канал. Он отметил, что российские власти воспринимают погибших солдат, как старье.

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Эти ребята, которые идут сюда, они для России, как старье. Мэр одного города говорит, что у них там полторы тысячи трупов, о них никто даже не спрашивает,

– отметил Данилов.

России безразлично на своих граждан

Данилов также рассказал, что Россия даже списки военных не представляет, "им безразлично".

Это самое страшное, что может быть, когда страна не заботится о своих гражданах,

– добавил Данилов.

К слову, вероятно речь идет об улицах Днепра. Предварительно мэр города Михаил Лысенко рассказал, что полторы тысячи мертвых российских солдат лежат в морге, хоронить их в братских могилах не будут, как и кремировать. Надеются, что родные уберут их тела.

По данным Генштаба, потери россиян в войне около 20 тысяч личного состава.

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