Для россиян запустили туры в Узбекистан, чтобы получить карты Visa и Mastercard

Российские туроператоры начали предлагать туры для оформления карт международных платежных систем в местных банках.

Туры для орков

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), передают российские СМИ. Отмечается, что туры для оформления карточек предлагаются только в Узбекистан.

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У туристов появился спрос на туры за границу по картам Visa и Mastercard, туроператоры получают все больше подобных запросов от агентств,

– говорится в сообщении.

Стоимость тура

Отмечается, что оформить карточки в Узбекистане можно в трех банках. Стоимость тура на две ночи, включая размещение в четырехзвездочном отеле, трансфер и страховку, но без перелета, начинается от 23 тысяч рублей (7200 гривен) на человека при двухместном размещении.

В России надеются, что смогут расширить географию "карточных" туров, думают об Армении, Казахстане, Киргизии и Турции.

В ассоциации отмечают, что оформленные за рубежом карты не будут работать в России, их можно будет использовать только за рубежом.

Напомним, 6 марта стало известно, что карты Mastercard i Visa полностью прекращают обслуживать транзакции в России и выходят с российского рынка. Карточки граждан государства-агрессора больше не принимают заграницей, а выпущенные за пределами России, не принимают на ее территории.

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