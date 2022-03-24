Тури для орків

Про це повідомляє Асоціація туроператорів Росії (АТОР), передають російські ЗМІ. Зазначається, що тури для оформлення карток пропонуються тільки в Узбекистан.

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У туристів з'явився попит на тури за кордон за картками Visa та Mastercard , туроператори отримують все більше подібних запитів від агенцій,

– йдеться в повідомленні.

Вартість туру

Зазначається, що оформити картки в Узбекистані можна у трьох банках. Вартість туру на дві ночі, включаючи розміщення в чотиризірковому готелі, трансфер та страховку, але без перельоту, починається від 23 тисяч рублів (7200 гривень) на особу при двомісному розміщенні.

В росії сподіваються, що зможуть розширити географію "карткових" турів, думають про Вірменію, Казахстан, Киргизію та Туреччину.

В асоціації наголошують, що оформлені за кордоном карти не працюватимуть у Росії, їх можна буде використовувати лише за кордоном.

Нагадаємо, 6 березня стало відомо, що картки Mastercard i Visa повністю припиняють обслуговувати транзакції в Росії та виходять з російського ринку. Картки громадян держави-агресорки більше не приймають закордоном, а випущені за межами Росії, не приймають на її території.

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