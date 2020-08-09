США активно передислоцирует войска в Европе. В Пентагоне пояснили, что делают это для сдерживания возможной российской агрессии.

Позиция Пентагона

США выводят часть военных из Германии с целью сдерживания России. Об этом в интервью Fox News заявил глава Пентагона Марк Эспер.

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Эспер отметил, что большинство союзников НАТО поддержали это решение Вашингтона и признали его "хорошим шагом".

Мы передислоцировали больше войск дальше на восток, поближе к российским границам, чтобы сдерживать их (Россию – 24 канал),

– сказал он.

Также Эспер убежден, что это позволит укрепить позиции НАТО.

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Что известно о передислокации войск США в Европе