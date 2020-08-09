"Для сдерживания России": в Пентагоне объяснили передислокацию войск в Европе
США активно передислоцирует войска в Европе. В Пентагоне пояснили, что делают это для сдерживания возможной российской агрессии.
Позиция Пентагона
США выводят часть военных из Германии с целью сдерживания России. Об этом в интервью Fox News заявил глава Пентагона Марк Эспер.
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Эспер отметил, что большинство союзников НАТО поддержали это решение Вашингтона и признали его "хорошим шагом".
Мы передислоцировали больше войск дальше на восток, поближе к российским границам, чтобы сдерживать их (Россию – 24 канал),
– сказал он.
Также Эспер убежден, что это позволит укрепить позиции НАТО.
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Что известно о передислокации войск США в Европе
- Глава Пентагона объявил о сокращении группировки в Германии почти на 12 тысяч военных – с 36 тысяч до 24 тысяч.
- Эспер рассказывал тогда, что 6,4 тысячи американских военных вернутся домой, а 5,6 тысяч –перейдут на службу в другие страны Евросоюза, в частности Бельгию и Италию.
- Остальную часть подразделений перебросят ближе к российским границам, чтобы "усилить ее сдерживание" и обеспечить безопасность союзников.