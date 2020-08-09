США активно передислоковує війська в Європі. У Пентагоні пояснили, що роблять це для стримування можливої російської агресії.

Позиція Пентагону

США виводять частину військових з Німеччини з метою стримування Росії. Про це в інтерв'ю Fox News заявив глава Пентагону Марк Еспер.

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Еспер зазначив, що більшість союзників НАТО підтримали це рішення Вашингтона і визнали його "хорошим кроком".

Ми передислокували більше військ далі на схід, ближче до російських кордонів, щоб стримувати їх (Росію – 24 канал),

– сказав він.

Також Еспер переконаний, що це дозволить зміцнити позиції НАТО.

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Що відомо про передислокацію військ США в Європі