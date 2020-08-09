"Для стримування Росії": у Пентагоні пояснили передислокацію військ в Європі
США активно передислоковує війська в Європі. У Пентагоні пояснили, що роблять це для стримування можливої російської агресії.
Позиція Пентагону
США виводять частину військових з Німеччини з метою стримування Росії. Про це в інтерв'ю Fox News заявив глава Пентагону Марк Еспер.
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Еспер зазначив, що більшість союзників НАТО підтримали це рішення Вашингтона і визнали його "хорошим кроком".
Ми передислокували більше військ далі на схід, ближче до російських кордонів, щоб стримувати їх (Росію – 24 канал),
– сказав він.
Також Еспер переконаний, що це дозволить зміцнити позиції НАТО.
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Що відомо про передислокацію військ США в Європі
- Глава Пентагону оголосив про скорочення угруповання в Німеччині майже на 12 тисяч військових – з 36 тисяч до 24 тисяч.
- Еспер розповідав тоді, що 6,4 тисячі американських військових повернуться додому, а 5,6 тисячі – перейдуть на службу в інші країни Євросоюзу, зокрема Бельгії та Італії.
- Іншу частину підрозділів перекинуть ближче до російських кордонів, щоб "посилити її стримування" і забезпечити безпеку союзників.