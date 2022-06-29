Для "статистики", – Ступак об угрозах россиян "лишать" родительских прав

Российские захватчики угрожают, что заберут в интернаты детей на временно оккупированных территориях, если родители не отдадут их в российские школы. Они действительно могут это сделать.

Об этом сообщил бывший сотрудник Службы безопасности Украины и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, российские оккупанты действительно способны на такой шаг, ведь у них вообще нет ничего святого. Здесь нужно действовать очень взвешенно, чтобы не потерять детей.

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Им нужна соответствующая статистика

По мнению г-на Ступака, это один из способов, по которому захватчики хотят нарастить количество граждан России во временно оккупированных регионах. Они уже взялись за новорожденных и детей из интернатов. К примеру, гауляйтеры в Херсонской области объявили, что эти дети получат паспорт государства-агрессора.

Так оккупанты хотят нарастить количество так называемых "граждан России". Тогда они смогут транслировать миру, что здесь действительно много таких людей, их нужно "защищать" и тому подобное.

Они будут демонстрировать, что "это наши граждане, их нужно поддерживать, защищать" и показывать миру. Но если углубиться, то можно увидеть, что это в основном дети-сироты; люди, зависящие от местных властей и т.д. Понятно, что они просто беззащитны. Вот так оккупанты подгоняют статистику, искусственно увеличивают количество российских граждан в регионе, – отметил Ступак.

Как действовать родителям в такой ситуации

Здесь следует поступать по ситуации. Если она действительно будет угрожающей, то все же отдать детей в русскоязычные школы. После того, как ВСУ освободит временно оккупированные территории, дети снова смогут пойти в нормальные украиноязычные учебные заведения.

Ступак отмечает, что местные жители не будут нести ответственность за такие действия. Ведь в тот момент они буквально были подневольными.

Добавим, что российские захватчики ужасно относятся к местному населению на временно оккупированных территориях. К примеру, они буквально разворовывают украинский урожай в Херсонской области: скупают зерно за бесценок, чтобы потом перепродать и получить прибыль в несколько процентов.

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