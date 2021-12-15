Для судей Конституционного суда круговая порука важнее профессиональной чести

Продолжается информационно-пропагандистская борьба вокруг Конституционного суда.

Многие СМИ опубликовали новость о том, что Венецианская комиссия поддержала решение Конституционного Суда Украины относительно принятия присяги двух новоназначенных судей суда.

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Санкции не указ

Напомню, что КС принял решение отсрочить принятие присяги, соответственно и вступление в полномочия двух новых членов КС. Решение это сугубо процедурное.

И это не решение по Тупицкому. Это скорее сигнал о процедурных противоречиях с назначением двух новых членов Конституционного суда Украины, пока не решен окончательно вопрос о правовом статусе Тупицкого и Касминина.

И вот теперь вопрос к нашему Конституционному суду. В 2019 году члены Конституционного суда не только сняли Станислава Шевчука с должности председателя КС, но и лишили его статуса члена КС на весьма сомнительных основаниях (как на мой субъективный взгляд).

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Почему же ничего подобного не происходит в отношении Тупицкого, которого обвиняют в коррупции, и который стал объектом санкций со стороны США. Даже с сугубо формальной точки зрения то, в чем обвиняют Тупицкого, это криминальные преступления, а не просто процедурные прегрешения, в которых обвиняли С.Шевчука.

Шашечки или ехать

Нынешняя ситуация с Тупицким просто подрывает авторитет и даже легитимность КС. В этих условиях самый разумный вариант – очистить состав КС от человека, который компрометирует конституционное правосудие Украины.

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Но почему-то члены КС этого не делают, что в очередной раз показывает, что для нынешнего состава КС круговая порука важнее профессиональной чести, правовых стандартов и морально-этических принципов.

В этой связи не лишне напомнить, что та же Венецианская комиссия в прошлом году высказала целый ряд критических замечаний о состоянии нашего конституционного правосудия, и призвала к его реформированию.

Санкции против Тупицкого – что это такое: смотрите видео