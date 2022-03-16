Для Украины уже зарезервировали 300 миллиардов долларов российских денег

Центробанк России потерял доступ к 300 миллиардам долларов резервов, лежащих на счетах за рубежом. Их уже зарезервировали для Украины.

Деньги Россия потеряла из-за санкций. Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко во время телемарафона.

Ранее Украина может воспользоваться резервами центробанка России и получить 300 миллиардов долларов

По словам Устименко, эта сумма будет поступать к нам. Политик также добавил, что деньги от арестованного имущества элиты также направят в фонд поддержки Украины.

Россию ждут времена, хуже 90-х

Ранее Устименко предупреждал, что для россиян наступят времена, которые будут хуже, чем 1990-е годы, когда был кризис и инфляция.

В Украине ситуация будет иной. Финансовая помощь Запада поможет нам удержать баланс в экономике.

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