Ошибка при планировании

Британская разведка отмечает, что российские войска не смогли достичь своих первоначальных целей – захватить Киев и центры правительства. Неудачи оккупанты потерпели из-за постоянного сопротивления украинцев и неспособности обезопасить аэродром Гостомель в течение первых 24 часов.

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Все силы – на Донбасс

После провала первоначального плана из-за ошибочных предположений и плохого тактического выполнения Россия адаптировала свой оперативный план, чтобы сосредоточиться на Донбассе. Там ей удалось добиться частичного тактического успеха – под контроль российских оккупантов перешли более 90% территории Луганской области. И сейчас продолжаются ожесточенные бои за два последних города Луганщины, которые контролируются украинцами – Северодонецк и Лисичанск.

"Россия добилась этих последних тактических успехов при значительных затратах ресурсов, а также вследствие сосредоточения силы и огня на одной части общей кампании", – отметили в британской разведке.

На других участках фронта Россия не смогла прибегнуть к наступлению, поэтому там перешла к обороне.

"По сравнению с первоначальным планом России, ни одна из стратегических целей не была достигнута. Для того чтобы Россия достигла какой-либо формы успеха, потребуются постоянные огромные пополнения человеческой силы и оборудования, и, вероятно, понадобится еще значительное время", – подытожили в британской разведке.

Какая ситуация на фронте

О том, что российские оккупанты сосредоточены только на Донбассе, свидетельствуют и данные Генштаба ВСУ. Там отметили, что захватчики пытаются идти в наступление только в Донецкой и Луганской областях. В Северодонецке бои идут на улицах города.

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При этом Кремль поставил перед своими захватчиками задачу захватить всю Луганскую область до 1 июня, но оккупанты и с этим не справились. Перед ними стоит задача захватить всю Донецкую область до 1 июля. Пока продолжаются бои.

На других же направлениях враг перешел к обороне, совершая только обстрелы украинских городов и сел. Активные действия для наступления там враг не проводил.

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