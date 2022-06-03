Помилка під час планування

Британська розвідка відзначає, що російські війська не змогли досягти своїх початкових цілей – захопити Київ та українські центри урядування. Невдачі окупанти зазнали через постійний опір українців і неспроможність убезпечити аеродром Гостомель протягом перших 24 годин.

До теми На початку вторгнення Росія мала таємні дані щодо розміщення ЗСУ в Гостомелі, – Монастирський

Всі сили – на Донбас

Після провалу початкового плану через хибні припущення та погане тактичне виконання Росія адаптувала свій оперативний план, щоб зосередитися на Донбасі. Там їй вдалося досягнути часткового тактичного успіху – під контроль російським окупантам перейшли понад 90% території Луганської області. І зараз тривають запеклі бої за два останні міста Луганщини, які контролюються українцями – Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

"Росія досягла цих останніх тактичних успіхів за значних витрат ресурсів, а також внаслідок зосередження сили та вогню на одній частині загальної кампанії", – відзначили в британській розвідці.

Натомість на інших ділянках фронту Росія не змогла вдатися до наступу, тож там перейшла до оборони.

"У порівнянні з початковим планом Росії, жодна зі стратегічних цілей не була досягнута. Для того, щоб Росія досягла будь-якої форми успіху, будуть потрібні постійні величезні поповнення людської сили та обладнання, і, ймовірно, знадобиться ще значний час", – підсумували в британській розвідці.

Яка ситуація на фронті

Про те, що російські окупанти зосередженні лише на Донбасі, свідчать і дані Генштабу ЗСУ. Там відзначили, що загарбники намагаються йти в наступ лише в Донецькій та Луганській областях. У Сєвєродонецьку бої йдуть на вулицях міста.

Детальніше Загарбники продовжують бити по українських містах: яка ситуація на основних напрямках

При цьому Кремль поставив перед своїми загарбниками завдання захопити всю Луганську область до 1 червня, але окупанти й з цим не справилися. Перед ними ж стоїть завдання захопити всю Донецьку область до 1 липня. Поки тривають бої.

Натомість на інших напрямках ворог перейшов до оборони здійснюючи лише обстріли українських міст та сіл. Активних дій для наступу там ворог не проводив.

Дивіться відео про унікальну зброю для України