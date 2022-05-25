Об этом 24 каналу сообщил народный депутат Федор Вениславский. Он также отметил, что российские захватчики не отказались от своих намерений – им нужен выход на административные границы Донецкой и Луганской областей любой ценой.
Читайте на "Цензор.НЕТ" В МВД отреагировали на угрозу повторного вторжения России на Севере
Какая опасность для других регионов Украины
На Южном направлении, враг только пытается улучшить свое тактическое положение и закрепиться на тех рубежах, которые он занял. Сохраняется и угроза наступления на Запорожье и Кривой Рог, в стратегические планы кафиров также входит Николаев и Одесса,
– отмечает Вениславский.
По словам народного депутата, говорить о полном контроле России на востоке Украины точно нет оснований , потому что, несмотря на преимущество оккупатов на этом направлении – враг, по данным ГУР, готовит новые резервы.
Главные усилия ВСУ сосредоточены именно в направлении Северодонецк-Лисичанск, чтобы не допустить реализации тех планов, которые враг перед собой рисует, добавляет Федор Вениславский.
Последние новости о российской агрессии против Украины
- Украинские солдаты продолжают наносить колоссальные потери оккупантам. Только за последние сутки 24 мая ВСУ ликвидировали около 180 захватчиков и почти два десятка вражеской техники. Также украинские военные отбили 3 вражеские атаки на Востоке страны .
- На 90-й день полномасштабной войны над Запорожьем наши Вооруженные Силы Украины сбили штурмовик российских кафиров СУ-25, а раньше, тоже в Запорожье, был сбит еще один российский самолет с ПЗРК "Игла" - Су-34.
- Враг теряет в Украине даже "элитные" подразделения, которые снабжал лучшим оружием. Речь идет о 58 армии врага . В этот раз ВСУ разбили захватчика на Юге страны.
- На одной из позиций российские кафиры решили отдохнуть и спокойно распить спиртное на броне своего танка. Однако операторы ССО Украины помешали им в этом и уничтожили танк вместе с живой силой . Сделали это с помощью дрона-камикадзе.
- Николаевские десантники уничтожили несколько единиц боевых бронированных машин российских военных, а экипаж сгорел вместе с боевыми машинами.
- Кроме того, за три месяца войны наши защитники полностью уничтожили 17 вражеских батальонных тактических групп.