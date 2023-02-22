Для сержантов провели первый тренинг по Международному гуманитарному праву

В Украине реализуют проект для военных по углубленному изучению норм Международного гуманитарного права. Провели уже первый тренинг.

Тренинг прошел для сержантского корпуса ВСУ. Его тема – углубленное изучение норм Международного гуманитарного права.

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Как прошел тренинг

Проект положил начало Женевскому центру управления сектором безопасности (DCAF) при поддержке МИД. Реализацией занимается ОО "Лига офицеров", заключившая с Генштабом Меморандум о сотрудничестве. Представитель ОО Андрей Коренько открыл первый тренинг.

На тренинге анализировали:

источники и принципы международного гуманитарного права,

средства и методы ведения боевых действий,

медиаграмотность,

фиксацию военных преступлений и их отражение в СМИ во время полномасштабной войны.

Инна Заворотько, представительница Минобороны, на актуальных примерах анализировала соблюдение норм МГП украинскими воинами. Солдатам раздали специальные карты-памятники с основными нормами международного гуманитарного права. Например, там есть список защищенных лиц и объектов, основные ограничения и запреты.

Тренинг по международному праву / Фото Генштаба ВСУ:

Рассказывали также о фиксации военных преступлений, ответственности российских военнослужащих и наемников, важности медиаграмотности. Относительно последнего акцентировали, что сержанты часто становятся героями телевизионных сюжетов и журналистских материалов. Эта коммуникация должна быть постоянной и соблюдаться руководящими документами.

Также в мероприятии приняли участие другие представители ОО "Лига офицеров" – профильные специалисты международного гуманитарного права. Завершились тренинги тестированием и вручением участникам мероприятия сертификатов о дополнительном изучении норм вооруженных конфликтов.