Как происходит отвод российских войск

В Генштабе отметили, что все усилия на Полесском направлении оккупанты сосредоточили на выводе подразделений из Украины. В ВСУ считают после восстановления их боеспособности направят на другие направления.

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В частности, враг осуществляет перемещение подразделений 35, 36 общевойсковых армий и 76 десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск из Полесского операционного района,

– говорится в сообщении.

Во время отвода войск оккупанты ведут артиллерийский огонь по позициям подразделений Вооруженных Сил Украины и дистанционно минируют украинские земли запрещенными международными конвенциями средствами.

Также отвод части войск был замечен на Броварском, вероятно, они направляются в приграничные районы с российской федерацией.

В Генштабе подчеркнули, что часть подразделений остается на позициях и блокпостах вдоль транспортных коммуникаций и на подступах к временно занятым населенным пунктам.

В то же время украинские военные продолжают наносить тяжелые потери оккупантам. Так, первый мотострелковый батальон 36-й отдельной мотострелковой бригады России потерял уже более 60% личного состава.