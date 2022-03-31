Як відбувається відведення російських військ

У Генштабі зазначили що усі зусилля на Поліському напрямку окупанти зосередили на виведенні підрозділів з України. В ЗСУ вважають після відновленні їхньої боєздатності направлять на інші напрямки.

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Зокрема, ворог здійснює переміщення підрозділів 35, 36 загальновійськових армій та 76 десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ з Поліського операційного району,

– йдеться в повідомленні.

Під час відведення військ окупанти ведуть артилерійський вогонь по позиціях підрозділів Збройних Сил України та дистанційно мінують українські землі забороненими міжнародними конвенціями засобами.

Також відведення частини військ помітили на Броварському, ймовірно, вони прямують у прикордонні райони з російською федерацією.

В Генштабі наголосили, що частина підрозділів залишається на позиціях і блокпостах уздовж транспортних комунікацій та на підступах до тимчасово зайнятих населених пунктів.

Водночас українські військові продовжують завдавати важких втрат окупантам. Так, перший мотострілецький батальйон 36-ї окремої мотострілецької бригади Росії втратив вже понад 60% особового складу.

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