Для защиты Европы Украине нужны танки "Леопард", – Зеленский парламенту Португалии

Владимир Зеленский в четверг, 21 апреля, обратился к парламенту Португалии. Президент призвал передать Украине танки "Леопард" и противокорабельные ракеты "Гарпун".

Зеленский рассказал о зверствах россиян

Зеленский рассказал, что убитые украинцы неделями лежали на тротуарах рядом с домами. Российские солдаты даже не пытались убрать тела и не разрешали местным жителям их похоронить.

Заметьте Украине до сих пор не хватает тяжелой военной техники, – Зеленский

Президент подчеркнул: оккупанты убивали людей просто ради развлечения. Украинцев пытали и бросали в колодцы. Людей убивали гранатами в подвалах. Беженцев расстреливали на дорогах. Огонь открывали даже по машинам, на которых было написано "дети".

Зеленский сообщил, что только в Киевской области по состоянию на 21 апреля известно о 1 126 украинцах, которых убили оккупанты. Из них 40 – дети.

В Черниговской, Харьковской, Сумской и других областях, куда зашли россияне, они устроили такой же ад, как в Бородянке или Буче. В качестве примера президент рассказал, что в селе Ягодное на Черниговщине всех местных жителей оккупанты согнали в маленький подвал местной школы и держали там неделями. Только от удушья умерли 10 человек.

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