Для защиты на земле, на море и в воздухе: премьер Словении пообещал Украине поддержку и оружие

В условиях войны украинцы смело борются не только за свою землю, но и за всю Европу. Учитывая это, Украина будет получать помощь оружием, чтобы иметь возможность защищать себя на земле, на море и в воздухе.

Об этом заявил премьер-министр Словении Янез Янша во время визита в Украину, сообщает 24 канал. Он также подчеркнул, что восхищен тем, с какой отвагой и мужеством украинцы борются и побеждают русскую армию.

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"Мы помогаем с беженцами и хотим также сказать, что будем помогать оружием, чтобы вы продолжали защищать себя на земле, море и в воздухе", – подчеркнул премьер.

Украина должна получить статус кандидата в ЕС

Янша отметил, что украинцы борются не только за собственную землю, но и за европейские ценности: свободу, демократию, а также право каждого быть свободным и суверенным.

Мы хотели бы послать четкий сигнал, что Украина должна как можно скорее получить статус кандидата в Евросоюз и чтобы он был приемлем не только для ЕС, но и для напавшего на Украину.

– подчеркнул политик.

Янша также добавил, что общественное мнение в Европе изменилось. Многие уже выходят на площади, чтобы поддержать Украину.

"Мы знаем, что вы сильны и что вы победите. Мы с вами", – заявил премьер.

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