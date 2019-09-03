Для чего Порошенко стал депутатом: ответ Гнапа

Верховная Рада для пятого Президента Украины Петра Порошенко – это своеобразная публичная площадка. Парламентская трибуна важна для него прежде всего с точки зрения защиты.

Об этом в комментарии 24 каналу рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

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По его словам, если Порошенко абсолютно обоснованно и справедливо потащат на скамью подсудимых, он может заявить, что это – политический процесс. Мол, народного депутата, политического оппонента, оппозиционера пытаются осудить.



Порошенко прошел в Раду по спискам партии "Европейская Солидарность"

"Понятно, что даже если бы неприкосновенность осталась, то все равно за представления нового генпрокурора парламентское большинство "Слуги народа" сняло бы ее с Порошенко", – уверен журналист.

Но имея значок народного депутата и статус члена парламента, легче защищаться и пытаться превратить уголовное преследование за вполне реальные коррупционные дела на политическое преследование,

– отметил Гнап.

И отметил, что Петру Порошенко сейчас нет смысла сдавать депутатский мандат. Ведь, взвесив для себя все риски и обстоятельства, он пошел в Раду, стал членом парламента, обычным нардепом, и сидит среди других народных избранников.

Важно! Сейчас Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах. Ранее Юрий Луценко отмечал, что пятый президент проходит во всех делах в качестве свидетеля, подозрений ему не вручали.

"Он наступил на собственную гордость. Все же с высоты президентского статуса оказался среди 450 нардепов ради того, чтобы попытаться сохранить собственную свободу. Если бы не пошел бы в парламент, кем бы он был? Просто бывшим президентом. А так имеет статус народного избранника", – подытожил журналист.

Что такое депутатская неприкосновенность?Депутатская неприкосновенность гарантирует депутату то, что его не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия на это ВРУ. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти – она уберегала от немотивированных уголовных преследований.



С 1 января 2020 года все депутаты станут официально "прикосновенными". Однако возможность для политических преследований через парламентскую деятельность будет сведена к минимуму. Депутатов нельзя будет посадить за их высказывания, а вот за криминал – да. Нардепы не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, сюда не входят оскорбления и клевета.