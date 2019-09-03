05:23
4 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Осеннее обострение Поклонской. Путин испортил детям День знаний
      Вєсті Кремля
      22:18, 3 сентября
      Вести UA: Аваков передает опыт. Акустическое оружие Ляшко
      Вєсті.UA
      20:16, 3 сентября
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Порошенко может превратиться из свидетеля в подозреваемого, – Гнап

      441 Читати новину українською

      Народные избранники большинством голосов поддержали снятие депутатской неприкосновенности. Поэтому, вероятно, что статус Петра Порошенко в делах, в которых он ранее выступал как свидетель, может измениться. Более того, на это есть огромный общественный запрос.

      Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

      Интересно! Порошенко может оставить депутатское кресло: эксперт назвал причину

      Он подчеркнул: вся страна видела, что окружение Порошенко богатело и строило коррупционные схемы в течение периода его президентства. Все прекрасно знают, что это делалось, как минимум, с его ведома.

      "То есть он может быть либо главой преступной организации, либо ее участником. Следовательно, его статус со свидетеля вполне может измениться на подозреваемого, а затем и на обвиняемого", – убежден журналист.

      Кстати, не вижу большой трагедии, если бывших президентов начинают сажать за решетку. А потом они получают реальный срок наказания,
      – отметил Гнап.

      И добавил, что это – абсолютно нормальная практика в демократических странах. В Южной Корее, например, четыре президенты получали обвинения и попадали в тюрьму. В частности, последняя президент Пак Кын Хе недавно получила 32 года заключения за коррупцию.

      Пак Кин Хє
      Пак Кын Хе – первая женщина, которая стала президентом Кореи

      По мнению журналиста, нескольким украинским президентам, в частности Петру Порошенко, вполне законно и справедливо нужно давать тюремные сроки. В случае пятого президента, перспективными для суда являются дела о коррупции, а не о злоупотреблении властью или государственный переворот, например.

      Важно! Сейчас Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах. Ранее Юрий Луценко отмечал, что пятый президент проходит во всех делах в качестве свидетеля, подозрений ему не вручали.

      нап пояснил, что говорится прежде всего о делах "Роттердам+", продажи "Кузницы на Рыбальском" и отмывании средств. Ведь там все очень просто: налоги не были уплачены, а деньги, за которые это предприятие покупалось, были, очевидно, выведены из различных коррупционных схем. Также дело о подкупе народных депутатов и ряд других, в частности относительно Одесского припортового завода.

      Что такое депутатская неприкосновенность?Депутатская неприкосновенность гарантирует депутату то, что его не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия на это ВРУ. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти – она уберегала от немотивированных уголовных преследований.

      С 1 января 2020 года все депутаты станут официально "прикосновенными". Однако возможность для политических преследований через парламентскую деятельность будет сведена к минимуму. Депутатов нельзя будет посадить за их высказывания, а вот за криминал – да. Нардепы не будут нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, сюда не входят оскорбления и клевета.

      blog_ava
      Только в шляпе: Кара Делевинь снялась топлес для обложки Elle UK
      3 сентября
      165
      Автор: Оксана Тропотяга, Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Снятие неприкосновенности Петр Порошенко Дмитрий Гнап - новости Коррупция
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 3 сентября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 3 сентября: снятие депутатской неприкосновенности и 7 законопроектов Зеленского
      3 сентября , 22:29 Главные новости 3 сентября: снятие депутатской неприкосновенности и 7 законопроектов Зеленского
      718
      Оставили без скорой помощи и запретили украинский и крымскотатарский языки: новости Крымнаша
      3 сентября , 22:00 Оставили без скорой помощи и запретили украинский и крымскотатарский языки: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 734
      Обжалуют ли снятие неприкосновенности: почему КСУ может этим заняться
      3 сентября , 20:26 Обжалуют ли снятие неприкосновенности: почему КСУ может этим заняться
      Євгенія Мазур 404
      Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у серпні
      3 сентября , 19:00 Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у серпні
      Повернись живим 1201
      Що пов'язує одіозного суддю Вовка та Порошенка: резонансні деталі
      3 сентября , 19:00 Що пов'язує одіозного суддю Вовка та Порошенка: резонансні деталі
      Роман Маселко 316
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук