Порошенко может превратиться из свидетеля в подозреваемого, – Гнап

Народные избранники большинством голосов поддержали снятие депутатской неприкосновенности. Поэтому, вероятно, что статус Петра Порошенко в делах, в которых он ранее выступал как свидетель, может измениться. Более того, на это есть огромный общественный запрос.

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

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Он подчеркнул: вся страна видела, что окружение Порошенко богатело и строило коррупционные схемы в течение периода его президентства. Все прекрасно знают, что это делалось, как минимум, с его ведома.

"То есть он может быть либо главой преступной организации, либо ее участником. Следовательно, его статус со свидетеля вполне может измениться на подозреваемого, а затем и на обвиняемого", – убежден журналист.

Кстати, не вижу большой трагедии, если бывших президентов начинают сажать за решетку. А потом они получают реальный срок наказания,

– отметил Гнап.

И добавил, что это – абсолютно нормальная практика в демократических странах. В Южной Корее, например, четыре президенты получали обвинения и попадали в тюрьму. В частности, последняя президент Пак Кын Хе недавно получила 32 года заключения за коррупцию.



Пак Кын Хе – первая женщина, которая стала президентом Кореи

По мнению журналиста, нескольким украинским президентам, в частности Петру Порошенко, вполне законно и справедливо нужно давать тюремные сроки. В случае пятого президента, перспективными для суда являются дела о коррупции, а не о злоупотреблении властью или государственный переворот, например.

Важно! Сейчас Порошенко фигурирует в 12 уголовных производствах. Ранее Юрий Луценко отмечал, что пятый президент проходит во всех делах в качестве свидетеля, подозрений ему не вручали.

нап пояснил, что говорится прежде всего о делах "Роттердам+", продажи "Кузницы на Рыбальском" и отмывании средств. Ведь там все очень просто: налоги не были уплачены, а деньги, за которые это предприятие покупалось, были, очевидно, выведены из различных коррупционных схем. Также дело о подкупе народных депутатов и ряд других, в частности относительно Одесского припортового завода.

Что такое депутатская неприкосновенность?Депутатская неприкосновенность гарантирует депутату то, что его не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия на это ВРУ. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти – она уберегала от немотивированных уголовных преследований.



С 1 января 2020 года все депутаты станут официально "прикосновенными". Однако возможность для политических преследований через парламентскую деятельность будет сведена к минимуму. Депутатов нельзя будет посадить за их высказывания, а вот за криминал – да. Нардепы не будут нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, сюда не входят оскорбления и клевета.