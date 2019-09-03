18:45
3 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Приманка для Путіна. У всьому винна Польща
      Вєсті Кремля
      22:15, 2 вересня
      Вєсті.UA: Україну чекає ще один новий правопис? Матіос після звільнення став філософом
      Вєсті.UA
      19:39, 2 вересня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Порошенко може перетворитись зі свідка на підозрюваного, – Гнап

      401 Читать новость на русском

      Народні обранці більшістю голосів підтримали зняття депутатської недоторканності. Тож, ймовірно, що статус Петра Порошенка у справах, в яких він раніше виступав як свідок, може змінитися. Ба більше, на це є величезний суспільний запит.

      Таку думку в коментарі 24 каналу висловив журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

      Цікаво! Порошенко може залишити депутатське крісло: експерт назвав причину

      Він наголосив: вся країна бачила, що оточення Порошенка збагачувалося та будувало корупційні схеми впродовж періоду його президентства. Всі прекрасно знають, що це робилося, як мінімум, з його відома.

      "Тобто він може бути або головою злочинної організації, або її учасником. Відтак, його статус зі свідка цілком може змінитися на підозрюваного, а потім й на обвинуваченого", – переконаний журналіст.

      До речі, не бачу великої трагедії, якщо колишніх президентів починають саджати за ґрати. А потім вони отримують реальний термін покарання,
      – зазначив Гнап.

       Й додав, що це – абсолютно нормальна практика в демократичних країнах. У Південній Кореї, наприклад, чотири президенти отримували обвинувачення й потрапляли до в'язниці. Зокрема, остання президентка Пак Кин Хє нещодавно отримала 32 роки ув'язнення за корупцію.

      Пак Кин Хє
      Пак Кин Хє – перша жінка, яка стала президентом Кореї

      На думку журналіста, кільком українським президентам, зокрема Петру Порошенку, цілком законно та справедливо потрібно давати тюремні терміни. У випадку п'ятого президента, найперспективнішими для суду є справи про корупцію, а не про зловживання влади чи державний переворот, наприклад. 

      Гнап пояснив, що мовиться передусім про справи "Роттердам+", продажу "Кузні на Рибальському" та відмиванні коштів. Адже там все дуже просто: податки не були сплачені, а гроші, за які це підприємство купувалося, були, очевидно, виведені з різних корупційних схем. Також є справа про підкуп народних депутатів та низка інших, зокрема щодо Одеського припортового заводу.

      Що таке депутатська недоторканність?Депутатська недоторканність гарантує депутату те, що його не притягуватимуть до кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності без згоди на це ВРУ. Завдяки недоторканності депутати мали захист від можливого тиску з боку виконавчої і судової гілок влади – вона убезпечувала від немотивованих кримінальних переслідувань.

      З 1 січня 2020 року всі депутати стануть офіційно "доторканними". Проте можливість для політичних переслідувань через парламентську діяльність буде зведена до мінімуму. Депутатів не можна буде посадити за їхні висловлювання, а от за кримінал – так. Нардепи не нестимуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, сюди не входять образи та наклеп.

      blog_ava
      Топ-трансфери літа 2019: онлайн
      сьогодні
      9428
      Теги: Новини України Петро Порошенко Верховна Рада Зняття недоторканності Новини політики Корупція
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Що таке "хрущовка": історія, особливості планування, переваги і недоліки
      сьогодні , 18:27 Що таке "хрущовка": історія, особливості планування, переваги і недоліки
      119
      Залізна логіка олігарха Коломойського: прибутки ховаємо, податки не платимо
      сьогодні , 18:14 Залізна логіка олігарха Коломойського: прибутки ховаємо, податки не платимо
      307
      Жестокая луганская реальность: даже дети здесь не подходящие для жизни
      сьогодні , 17:00 Жестокая луганская реальность: даже дети здесь не подходящие для жизни
      Ольга Черненко 932
      Що дає скасування адвокатської монополії: думка експерта
      сьогодні , 16:13 Що дає скасування адвокатської монополії: думка експерта
      Ірина Поліщук 1561
      Як перестати боятись стоматологів
      сьогодні , 16:00 Як перестати боятись стоматологів
      Олександр Бевза 281
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук