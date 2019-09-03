Порошенко може перетворитись зі свідка на підозрюваного, – Гнап

Народні обранці більшістю голосів підтримали зняття депутатської недоторканності. Тож, ймовірно, що статус Петра Порошенка у справах, в яких він раніше виступав як свідок, може змінитися. Ба більше, на це є величезний суспільний запит.

Таку думку в коментарі 24 каналу висловив журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

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Він наголосив: вся країна бачила, що оточення Порошенка збагачувалося та будувало корупційні схеми впродовж періоду його президентства. Всі прекрасно знають, що це робилося, як мінімум, з його відома.

"Тобто він може бути або головою злочинної організації, або її учасником. Відтак, його статус зі свідка цілком може змінитися на підозрюваного, а потім й на обвинуваченого", – переконаний журналіст.

До речі, не бачу великої трагедії, якщо колишніх президентів починають саджати за ґрати. А потім вони отримують реальний термін покарання,

– зазначив Гнап.

Й додав, що це – абсолютно нормальна практика в демократичних країнах. У Південній Кореї, наприклад, чотири президенти отримували обвинувачення й потрапляли до в'язниці. Зокрема, остання президентка Пак Кин Хє нещодавно отримала 32 роки ув'язнення за корупцію.



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На думку журналіста, кільком українським президентам, зокрема Петру Порошенку, цілком законно та справедливо потрібно давати тюремні терміни. У випадку п'ятого президента, найперспективнішими для суду є справи про корупцію, а не про зловживання влади чи державний переворот, наприклад.

Гнап пояснив, що мовиться передусім про справи "Роттердам+", продажу "Кузні на Рибальському" та відмиванні коштів. Адже там все дуже просто: податки не були сплачені, а гроші, за які це підприємство купувалося, були, очевидно, виведені з різних корупційних схем. Також є справа про підкуп народних депутатів та низка інших, зокрема щодо Одеського припортового заводу.

Що таке депутатська недоторканність?Депутатська недоторканність гарантує депутату те, що його не притягуватимуть до кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності без згоди на це ВРУ. Завдяки недоторканності депутати мали захист від можливого тиску з боку виконавчої і судової гілок влади – вона убезпечувала від немотивованих кримінальних переслідувань.



З 1 січня 2020 року всі депутати стануть офіційно "доторканними". Проте можливість для політичних переслідувань через парламентську діяльність буде зведена до мінімуму. Депутатів не можна буде посадити за їхні висловлювання, а от за кримінал – так. Нардепи не нестимуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, сюди не входять образи та наклеп.