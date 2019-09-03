Порошенко може залишити депутатське крісло: експерт назвав причину

Політичний аналітик Олександр Солонтай вважає, що президенти мають бути над процесом у Верховній Раді. А тому було б логічно, якби Петро Порошенко віддав своє депутатське місце тому, хто йде після нього у списку "Європейської солідарності".

У коментарі 24 каналу Солонтай сказав, що можливо тепер після зняття депутатської недоторканності Петро Порошенко перейде у ложу президентів.

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"Мені особисто президент має неорганічний вигляд в сесійній залі. Мені здається, що той, хто йде далі за списком після Порошенка, міг би нормально впоратись з виконанням депутатських обов'язків. Можливо, Порошенко так і зробить тепер, коли недоторканність знята", – пояснив експерт.



Перша п'ятірка політсили "Європейська солідарність" Петра Порошенка / Інфографіка 24 каналу

Солонтай вважає, що Порошенко став народним депутатом, бо не розраховував на такі результати парламентських виборів.

Я вважаю, що конфігурація, яка сталася у Верховній Раді, була прогнозована лише частково. І через це він просто не встиг зробити тактичний хід і залишився народним депутатом. Плюс, можливо, це питання недоторканності. Тепер, коли його немає, йому слід повернутися до питання свого місця і ролі в цьому політичному процесі,

– зазначив аналітик.

До слова, 3 вересня народні депутати Верховної Ради ІХ скликання 373-ма голосами підтримали зняття депутатської недоторканності. Вже з 1 січня 2020 року депутатів можна буде посадити за кримінальні правопорушення.