Порошенко может оставить депутатское кресло: эксперт назвал причину

Политический аналитик Александр Солонтай считает, что президенты должны быть над процессом в Верховной Раде. А потому было бы логично, если бы Петр Порошенко отдал свое депутатское место тому, кто идет после него в списке "Европейской солидарности".

В комментарии 24 каналу Солонтай сказал, что возможно теперь после снятия депутатской неприкосновенности Петр Порошенко перейдет в ложу президентов.

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"Мне лично президент имеет неорганичный вид в сессионном зале. Мне кажется, что тот, кто идет дальше по списку после Порошенко, мог бы нормально справляться с выполнением депутатских обязанностей. Возможно, Порошенко так и сделает теперь, когда неприкосновенность снята", – пояснил эксперт.



Первая пятерка политсилы "Европейская Солидарность" Петра Порошенко / Инфографика 24 канала

Солонтай считает, что Порошенко стал народным депутатом, потому что не рассчитывал на такие результаты парламентских выборов.

Я считаю, что конфигурация, которая произошла в Верховной Раде, была прогнозируема лишь частично. И из-за этого он просто не успел сделать тактический ход и остался народным депутатом. Плюс, возможно, это вопрос неприкосновенности. Теперь, когда его нет, ему следует вернуться к вопросу своего места и роли в этом политическом процессе,

– отметил аналитик.

К слову, 3 сентября народные депутаты Верховной Рады ІХ созыва 373 голосами поддержали снятие депутатской неприкосновенности. Уже с 1 января 2020 года депутатов можно будет посадить за уголовные правонарушения.