Для чого Порошенко став депутатом: відповідь Гнапа

Верховна Рада для п'ятого Президента України Петра Порошенка – це своєрідний публічний майданчик. Парламентська трибуна важлива для нього насамперед з точки зору захисту.

Про це у коментарі 24 каналу розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

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За його словами, якщо Порошенка абсолютно обґрунтовано та справедливо потягнуть на лаву підсудних, він може заявити, що це – політичний процес. Мовляв, народного депутата, політичного опонента, опозиціонера намагаються засудити.



Порошенко пройшов у Раду за списками партії "Європейська Солідарність"

"Зрозуміло, що навіть якби недоторканість залишилася, то все одно за подання нового генпрокурора парламентська більшість "Слуги народу" зняла б її з Порошенка", – впевнений журналіст.

Та маючи значок народного депутата і статус члена парламенту, легше захищатися й намагатися перетворити кримінальне переслідування за цілком реальні корупційні справи на політичне переслідування,

– наголосив Гнап.

Й зазначив, що Петру Порошенку зараз немає сенсу складати депутатський мандат. Адже, зваживши для себе всі ризики та обставини, він пішов до Ради, став членом парламенту, звичайним нардепом, й сидить серед інших народних обранців.

"Він наступив на власну гордість. Все ж таки з висоти президентського статусу опинився серед 450 нардепів заради того, щоб спробувати зберегти власну свободу. Якби не пішов би до парламенту, ким би він був? Просто колишнім президентом. А так має статус народного обранця", – підсумував журналіст.

Що таке депутатська недоторканність?Депутатська недоторканність гарантує депутату те, що його не притягуватимуть до кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності без згоди на це ВРУ. Завдяки недоторканності депутати мали захист від можливого тиску з боку виконавчої і судової гілок влади – вона убезпечувала від немотивованих кримінальних переслідувань.



З 1 січня 2020 року всі депутати стануть офіційно "доторканними". Проте можливість для політичних переслідувань через парламентську діяльність буде зведена до мінімуму. Депутатів не можна буде посадити за їхні висловлювання, а от за кримінал – так. Нардепи не нестимуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, сюди не входять образи та наклеп.