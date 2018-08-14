Для чего Путин стягивает войска и оружие на Донбасс

Россия, концентрируя своей войска и технику на оккупированном Донбассе, намерены военным образом давить на Украину и создать впечатление, что Москва готова начать широкомасштабную военную операцию в Украине.

Такое мнение высказал эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан, передает "Апостроф".

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Он отметил, что сейчас существуют серьезные риски эскалации конфликта с Россией как на линии разграничения на Донбассе, так и в тылу Украины.

Шаги Кремля, которые свидетельствуют, что они не собираются выполнять взятые на себя обязательства по минскому пулу договоренностей, и попытки каким-то образом использовать определенные нюансы внешнеполитической деятельности США и ЕС дают Москве основания кошмарить Украину. То есть создавать определенные угрозы на ее территории, особенно на восточном фронте. Для этого там и происходит определенная концентрация воинского контингента, техники и провокации различного уровня. Эти акции нужны для того, чтобы военным образом давить на Украину и создавать впечатление, что Россия готова начать широкомасштабную военную операцию,

– рассказал разведчик.

По его словам, намерениям Москвы противостоят два фактора. Первый из них – готовность украинской армии к отражению агрессии.

"Мы должны помнить, что украинские Вооруженные силы уже не те, что были в 2014-ом. Во-первых, они имеют хороший опыт, во-вторых, у них есть современная военная техника. А, учитывая проблемы, которые возникают в Азовском море, укрепляется также украинское азовское побережье", – отметил генерал.

Он добавил, что второй фактор – продолжение поддержки со стороны западных партнеров, в частности Соединенных Штатов Америки.

"Мы также должны понимать: какими бы не были проблемы трансатлантического партнерства, какие кульбиты не выбрасывал бы президент Трамп, в США очень мощная система сдержек и противовесов. Конгресс сейчас там играет основную роль, учитывая порой не слишком адекватные действия президента. Конгресс принимает необходимое для дальнейшей защиты США и их партнеров законодательство, поэтому он фактически стал на позиции сохранения трансатлантического партнерства. Несмотря на заявления Трампа о возможной дружбе с Россией, и Пентагон и Госдеп, и НАТО четко определили, что основной угрозой для западных демократий являются действия российского режима, который сознательно выпал из международного права и разрушает как глобальную безопасность, так и мировой порядок", – подчеркнул Богдан.

Поэтому, по словам разведчика, сложившаяся ситуация позволяет предположить, что мелкие провокации на фронте и в тылу будут происходить, однако полномасштабно реализовывать задуманное Путин не станет.

Напомним, накануне специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала поставку нового тяжелого вооружения из Российской Федерации на оккупированные территории Донбасса.