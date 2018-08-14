Путин может захватить украинские суда на Азове, чтобы спровоцировать Украину

Сложно прогнозировать, как Путин будет реагировать на новые внешние вызовы. Провокации возможны в любом месте. В частности, на Азове Россия может использовать ею же спланированные провокации, чтобы легитимизировать свое наступление – высадку российского десанта в Мариуполе.

Об этом 24 каналу рассказал директор центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов.

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Мы не знаем, что у Путина в голове, как он может отреагировать на новые санкции США. К тому же, у президента РФ падают рейтинги. Путин может захватить украинские суда на Азове, спровоцировать Украины, а затем сделать высадку российского десанта в Мариуполе. И войти на катерах с военными без опознавательных знаков,

– замечает эксперт.

Политолог отмечает: в 2014 году Россия готовила провокацию, что привело к Иловайскому котлу. Кремль, по его словам, хотел легитимизировать наступление российский войск на Амбросиивку и Иловайск. Украина не повелась на провокации, но Россия начала наступление. И тогда Запад четко увидел, кто воюет против Украины на Донбассе.



Впрочем, говорит Дымов, России сейчас сложнее, чем было, когда она бомбила Грузию и захватывала Крым. К тому же, экс-представитель России в Минске, советник Путина Глазьев подтвердил завоевательные планы России, признав, что его задачей на дипломатическом фронте было осуществлять аннексию украинских территорий.

Глазьев признал, что он сожалеет, что Россия не захватила часть Украины в 2014 году. А это произошло бы не силами шахтеров, а российской регулярной армии,

– отметил Валерий Дымов.

Кроме того, добавляет политолог, поддержка внешней политики Путина на уровне 87% говорит о помешанной политике, которая отвлекает россиян от внутренних проблем. Это направляет россиян на очередного врага, которого они нашли в виде вчерашнего брата – Украина. Поэтому, отмечает эксперт, Украине не надо вестись на провокации России, но иметь свой сценарий ответа.

Напомним, по словам заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки, Украина изучает силовой сценарий разблокирования Азовского моря в ответ на действия Российской Федерации. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает свое военное присутствие и благодаря его дерзким действиям ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах. С начала обострения ситуации с курсированием украинских торговых судов в порты Азовского моря, российские спецслужбы безосновательно задержали более 140 кораблей.