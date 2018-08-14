Путін може захопити українські судна на Азові, щоб спровокувати Україну

Складно прогнозувати, як Путін реагуватиме на нові зовнішні виклики. Провокації можливі будь-де. Зокрема, на Азові Росія може використати нею ж сплановані провокації, щоб легітимізувати свій наступ – висадку російського десанту в Маріуполі.

Про це 24 каналу розповів директор центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерій Димов.

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Ми не знаємо, що в Путіна в голові, як він може зреагувати на нові санкції США. До того ж, у президента РФ падають рейтинги. Путін може захопити українські судна на Азові, спровокувати Україну, а потім зробити висадку російського десанту в Маріуполі. І увійти на катерах з військовими без розпізнавальних знаків,

– зауважує експерт.

Політолог зазначає: в 2014 році Росія готувала провокацію, що призвело до Іловайського котла. Кремль, за його словами, хотів легітимізувати наступ російських військ на Амбросіївку і Іловайськ. Україна не повелась на провокації, але Росія почала наступ. І тоді Захід чітко побачив, хто воює проти України на Донбасі.

Втім, говорить Димов, Росії зараз складніше, ніж було, коли вона бомбардувала Грузію і захоплювала Крим. До того ж, екс-представник Росії в Мінську, радник Путіна Глазьєв підтвердив завойовницькі плани Росії, визнавши, що його завдання на дипломатичному фронті було здійснювати анексію українських територій.

Глазьев визнав, що він шкодує, що Росія не захопила частину України в 2014 році. А це відбулося б не силами шахтарів, а російської регулярної армії,

– наголосив Валерій Димов.

Крім того, додає політолог, підтримка зовнішньої політики Путіна на рівні 87% говорить про схиблену політику, яка відволікає росіян від внутрішніх проблем. Це спрямовує росіян на чергового ворога, якого вони знайшли у вигляді вчорашнього брата – України. Тому, наголошує експерт, Україні не треба вестися на провокації Росії, але мати свій сценарій відповіді.

Нагадаємо, за словами заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгія Туки, Україна вивчає силовий сценарій розблокування Азовського моря у відповідь на дії Російської Федерації. Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує свою військову присутність і завдяки його зухвалим діям погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах. З початку загострення ситуації з курсуванням українських торговельних суден до портів Азовського моря, російські спецслужби безпідставно затримали більше 140 кораблів.