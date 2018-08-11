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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Війна на Україні почалася, бо ми не звільнили Південний Схід, – радник Путіна

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Радник Путіна Сергій Глазьєв
Радник Путіна Сергій Глазьєв / zaxid.net

Радник Путіна Сергій Глазьєв публічно доповів на тему втрачених можливостей 2014. За його словами, Росія в 2014 році відмовилася від "звільнення" Південного Сходу України і цим самим зробила величезну "стратегічну помилку".

Про це йдеться на сайті Obozrevatel.

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"У 2014 році Захід дав зрозуміти уряду Росії, що готовий визнати Крим, одночасно шантажуючи можливим початком великої війни", – про це в ході виступу перед учасниками молодіжно-патріотичного табору "Донузлав" в окупованому Криму заявив відомий російський економіст, радник президента Росії Сергій Глазьєв.

Ми повинні були звільнити весь Південний Схід. Чому не звільнили? Я думаю, це результат західної провокації. Західні лідери дали зрозуміти нашому керівництву, що вони визнають Крим російським. Але якщо буде російська весна тривати далі, і інші регіони будуть приєднуватися до Росії, буде світова війна. Це був блеф, – сказав він.

Також Глазьєв зазначив, що, повіривши в 2014 році Заходу, уряд Росії зробив велику помилку.

"Вони Крим не визнали, але використовували його в якості підстав для санкцій. Війна на Україні почалася тому, що ми не звільнили Південний Схід. Якби ми захистили Південний Схід, не було б сьогодні ніякої війни, не було б десятків тисяч жертв. Київський режим зміг би встояти тільки в Києві і на Західній Україні. Це було, я вважаю, глибокої стратегічною помилкою", – наголосив Глазьєв.

Теги: Війна на Донбасі Україна – Росія Новини політики Анексія Криму
Джерело: 24 канал
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