Для чого Путін стягує війська і зброю на Донбас

Росія, концентруючи своїй війська і техніку на окупованому Донбасі, має намір військовим чином тиснути на Україну і створити враження, що Москва готова розпочати широкомасштабну військову операцію в Україні.

Таку думку висловив експерт з питань безпеки, генерал-лейтенант Василь Богдан, передає "Апостроф".

Читайте також: Путін може захопити українські судна на Азові, щоб спровокувати Україну

Він зауважив, що зараз існують серйозні ризики ескалації конфлікту з Росією як на лінії розмежування на Донбасі, так і в тилу України.

Кроки Кремля, які свідчать, що вони не збираються виконувати взяті на себе зобов'язання за мінським пулом домовленостей, і спроби якимось чином використовувати певні нюанси зовнішньополітичної діяльності США і ЄС дають Москві підстави кошмарити Україну. Тобто створювати певні загрози на її території, особливо на східному фронті. Для цього там і відбувається певна концентрація військового контингенту, техніки і провокації різного рівня. Ці акції потрібні для того, щоб військовим чином тиснути на Україну і створювати враження, що Росія готова розпочати широкомасштабну військову операцію,

– розповів розвідник.

За його словами, намірам Москви протистоять два фактори. Перший з них – готовність української армії до відбиття агресії.

"Ми повинні пам'ятати, що українські Збройні сили вже не ті, що були в 2014-му. По-перше, вони мають хороший досвід, по-друге, у них є сучасна військова техніка. А, враховуючи проблеми, які виникають в Азовському морі, зміцнюється також українське азовське узбережжя", – зазначив генерал.

Він додав, що другий фактор – продовження підтримки з боку західних партнерів, зокрема Сполучених Штатів Америки.

"Ми також повинні розуміти: якими б не були проблеми трансатлантичного партнерства, які кульбіти не викидав би президент Трамп, в США дуже потужна система стримувань і противаг. Конгрес зараз там грає основну роль, враховуючи часом не надто адекватні дії президента. Конгрес приймає необхідне для подальшого захисту США та їхніх партнерів законодавство, тому він фактично став на позиції збереження трансатлантичного партнерства. Незважаючи на заяви Трампа про можливу дружбу з Росією, і Пентагон і Держдеп, і НАТО чітко визначили, що основною загрозою для західних демократій є дії російського режиму, який свідомо випав з міжнародного права і руйнує як глобальну безпеку, так і світовий порядок", – наголосив Богдан.

Тому, за словами розвідника, ситуація, що склалася, дозволяє припустити, що дрібні провокації на фронті і в тилу будуть відбуватися, проте повномасштабно реалізувати задумане Путін не стане.

Нагадаємо, напередодні спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала постачання нового важкого озброєння з Російської Федерації на окуповані території Донбасу.