Для чего строят "Северный поток-2": Лавров дал объяснение

Газопровод "Северный поток-2", который в июле начали прокладывать из России в Германию через Балтийское море в обход Украины, является исключительно коммерческим проектом, который призван повысить уровень положительной энергетической взаимозависимости РФ и Евросоюза.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью словацкой газете Pravda.

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Он назвал абсурдными спекуляции о том, что Россия путем строительства газопровода, стремится ослабить или расколоть Европу. Глава МИД РФ добавил, что Москва наоборот якобы "выступает за наращивание широкого равноправного сотрудничества на всем европейском континенте с опорой на принцип равной и неделимой безопасности".

"Северный поток-2" носит исключительно коммерческий характер. Реализация проекта призвана диверсифицировать маршруты поставок газа, устранить транзитные риски. А в конечном итоге – удовлетворить растущий спрос экономик европейских государств на энергоресурсы, укрепить энергетическую безопасность всего европейского континента. И, кстати говоря, повысить уровень позитивной экономической взаимозависимости России и Евросоюза, что лежит в основе взаимовыгодных отношений и стабильности на европейском континенте,

– сказал Лавров.

По его словам, президент США Дональд Трамп, который выступает против строительства газопровода, имеет собственную корыстную цель.

"Она заключается в том, чтобы продвинуть американские экономические и энергетические интересы в Европе. В частности, заставить страны ЕС профинансировать строительство дорогостоящей инфраструктуры и начать покупать сжиженный природный газ из США, цена которого на 30-40% выше по сравнению с трубопроводным газом из России", – добавил Лавров.

Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" выдали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.