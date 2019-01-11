Для Харькова транспорт – не роскошь, а средство обогащения

Общественный транспорт в Харькове давно является одним из самых дорогих в Украине.

Харьковчане до недавних пор жаловались, что за одну поездку в маршрутке приходится платить до 10 грн, а общие расходы на проезд для работающего горожанина составляют не менее 500 грн в месяц. Но, как оказалось, зря жаловались — это была еще вполне померная плата. Во всяком случае, так считают местные власти, которые решили "подарить" харьковчанам на Новый год новые тарифы на проезд.

О возможном повышении стоимости проезда в городском транспорте Геннадий Кернес рассказал на встрече с журналистами еще в конце декабря 2018 года. Однако, только на днях стали известны детали планируемого повышения. Так, стоимость проезда в Харьковском метрополитене в ближайшее время должна вырасти до 8 грн, а в наземном электротранспорте – до 6-8 грн. Это будет уже второе повышение стоимости проезда за последние 12 месяцев. Весной цены на проезд в общественном транспорте уже выросли на 1 грн. Повышение цен аргументируется необходимостью снизить убыточность КП, вот только уже сейчас ситуация у метрополитена перестала быть критической. Так, если за 2017 год убыток КП составил 87,2 млн грн, то в І квартале 2018 года – уже 48,2 млн грн, а в І полугодии – и вовсе 27 млн грн. При том, что показатель запланированных убытков за этот период составляет 127 млн грн! Такими темпами по итогам года КП должно было и вовсе выйти на безубыточность. Тогда зачем, спрашивается, повышать цены на проезд?

Создается стойкое впечатление, что местные власти и сами испугались, что КП вдруг так хорошо начало работать. Видимо, такие результаты не очень устраивали харьковского мэра, и темпы наращивания убытков быстро возобновились. Данные Харьковского антикоррупционного центра свидетельствуют, что предприятие активно начало закупать различные товары по завышенным ценам – то дверные навесы в полтора раза дороже реальной стоимости, то лампы у фирмы-новичка по цене, в два раза превышающей рыночную. Как итог, уже в третьем квартале, по неофициальным данным, убыток метро вырос до 80 млн грн. Это не говоря уже о появившихся задержках с выплатой зарплат рядовым сотрудникам предприятия.

Сомнительные тендеры – это давняя "фишка" Харьковского метрополитена. По словам экспертов, независимый аудит предприятия не проводился уже много лет и тому есть вполне весомые причины. Сначала КП возглавлял соратник Геннадия Кернеса Сергей Мусеев, отец того самого Максима Мусеева, недавно уволенного главы Холодногорского района Харькова, которого СБУ подозревает в госизмене. При этом сам Максим Мусеев с ноября 2010 года занимал должность заместителя генерального директора КП "Харьковский метрополитен", а с января 2011 года – директора КП "Харьковпасс". Но при этом, с 2014 года, директором метрополитена стал Вячеслав Стаматин, муж Марины Стаматиной – юридического советника Геннадия Кернеса и его зама по вопросам правового обеспечения. Та самая Марина Стаматина, которая еще недавно владела долями в бизнесе городского главы Харькова – "НПК-холдинге" и "7-ом канале" – и продала их его сыну. Так что вряд ли кто-то сможет утверждать, что городской глава далек от бизнеса на метро.

Впрочем, есть и более впечатляющий пример. В конце прошлого года Геннадий Кернес заявил, что с 2019 года в метрополитене заработает система E-ticket. Пока, конечно, это только слова, ведь весь прошлый год местные чиновники кормили харьковчан аналогичными заверениями. Но, кроме бесконечного переноса сроков, ничего не происходило. Ну разве что за период "внедрения" вандалы уже успели разломать значительную часть терминалов, ущерб от чего превысил 0,5 млн грн. Правда, можно не сомневаться, что проект будет запущен. Ведь, как сообщали СМИ, электронный билет внедряет фирма, которая тесно связана с мэром. Так, еще пару лет назад 50% "Платежного центра", который внедряет проект, принадлежали "Компании по управлению активами "Финэкс-Капитал", от которой в 2015-2016 гг мэр Харькова получал миллионы дивидендов. Журналисты тогда подсчитали, что ООО "Платежный центр", которое берет комиссию в размере 6,5% за каждый платеж в терминале, за год только от метрополитена получило бы таким образом 47 млн грн. Но это было бы при цене проезда в 4 грн. А если пересчитать с учетом новой цены в 8 грн, то получается уже без малого 100 млн грн.

Добавим к расчетам доходы от E-ticket на наземном электротранспорте, который, как мы помним, тоже должен подорожать до 8 грн. И получится еще 40 млн грн. Итого – чистый доход компании, аффилированной с мэром Харькова, составит 134 млн грн. Чем не причина для повышения платы за проезд?

Впрочем, это только одна из сторон "бизнеса" на общественном транспорте. На днях на сайте Мининфраструктуры появилась информация о том, что Харьков стал лидером по запланированным на 2019 год закупкам общественного транспорта. В соответствии с данной информацией город планирует закупить 61 троллейбус и 35 вагонов метро. Делать это подчиненные Кернеса будут не за средства бюджета, которые "осваиваются" преимущественно на скверах, памятниках и зоопарках, а за кредиты ЕИБ и ЕБРР. Так, в начале прошлого года эти международные организации выделили Харькову 370 млн евро на обновление подвижного состава и строительство третьей линии метрополитена. На эти деньги планировалось закупить 36 вагонов метро и построить 3,5 километра подземки. Но в прошлом году закупка сделана не была.

А в сентябре 2018 г ЕБРР и "Троллейбусное депо №2" подписали соглашение на 10 млн евро о закупке новых троллейбусов, в котором речь идет о 70 новых троллейбусах.

Казалось бы, нормальная европейская практика – обновление транспортного парка за кредитные средства. Вот только есть два нюанса. Во-первых, кредиты транспортных коммунальных предприятий Харькова уже достигли размера бюджета города (440 млн дол. кредитов против 457 млн дол. доходов бюджета по нынешнему курсу). И понятно, за чей счет планируется отдавать долги – повышение стоимости проезда как раз хороший пример.

Во-вторых, удивительность тендеров, которые город умудряется проводить за кредитные деньги. Чуть выше мы писали, что изначально предполагалось за деньги ЕБРР закупить 70 троллейбусов, был объявлен тендер, 18 декабря состоялось раскрытие тендерных предложений на поставку, известно, что свои предложения на тендер подали три компании, и тендерный комитет начал обработку поданных документов. И все, дальнейшая судьба закупки на данный момент покрыта мраком.

В то же время, как мы помним, по свежим данным Мининфраструктуры, речь идет о планах по закупке уже 61 троллейбуса. Куда подевались еще девять, возможно, так и останется загадкой. А может быть впоследствии мы узнаем, что выделенных денег не хватило на все 70 машин, так как тендер выиграл чей-то очередной бизнес-партнер. В общем – стандартная для Харькова история. В которой мэр вроде как бы и не причем.