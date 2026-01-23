Чем стал важен форум в Давосе для Украины?

Такие два важных события назвал эксклюзивно для 24 Канала эксперт Сергей Фурса.

Он рассказал, что именно рынки снова остановили Трампа "сдать назад". И в основном это рынок американских облигаций.

Василий Фурса Инвестиционный банкир В результате, когда спало напряжение вокруг Гренландии, фокус снова вернулся к Украине.

Также Фурса прокомментировал речь Владимира Зеленского на форуме и отметил, что она ему не понравилась.

Эксперт считает, что "наезды на европейцев", благодаря которым Украина держится, которые полностью перехватили американскую инициативу (как по оружию, так и по деньгам), неуместны. Он отметил, что "Европа нас тянет". Поэтому не поддержал идею "буллить Европу" в такой манере, повторяя тезисы Дональда Трампа.

Сергей Фурса не стал отрицать, что в словах президента Украины может быть правда. Но его понравилось, как дипломатичен и интеллигентен премьер-министр Канады Марк Карни. Как отметил банкир – Карни сказал то же, что и Зеленский, но стиль его был более уместен.

Он отметил, что "мы могли обидеть" европейцев, а это последнее, что надо сделать. Эксперт подчеркнул: война сейчас происходит именно в Украине, и страна держится только благодаря Европе.

Заметьте! Сергей Фурса добавил, что не хочет, чтобы Украину воспринимали как "маленьких трампиков".

В частности он добавил, что потенциал и опыт "уходит в ноль", потому что без европейской поддержки именно сейчас Украина развалится моментально и окажется "в полном нуле".

Что Фурса говорил о проблемах россиян?

Падение нефтегазовых доходов в России за январь, как отметил эксперт, составляет 46%.

Это реально обвал. Это реально очень больно,

– сказал Сергей Фурса.

По его мнению, это уже приводит к проблемам в России, в том числе и к проблемам на фронте, ведь враг вынужден сокращать тратить бюджет. Эксперт объяснил, что вылетов шахедов стало значительно меньше, чем, например, летом.

Он напомнил, что Украина ожидала, что россияне смогут запускать до тысячи шахедов ежемесячно. Но этого не произошло.

Кардинальное изменение в отношении шахедов обусловлено, как сказал Фурса, двумя факторами:

украинский процесс – где есть деньги;

российский процесс – где денег нет.

Сергей Фурса также напомнил, что россияне парадоксально активно усиливают курс рубля. Но это нельзя объяснить "здоровой экономической логикой".

Что там происходит – неизвестно,

– сказал эксперт.

Проблемы в российской экономике происходят, потому что:

произошло и продолжается падение нефтегазовых доходов;

война это – очень дорого.

Интересно! Эксперт также сообщил, что от переговоров между Украиной, Россией и США ждет обмен военнопленными. Но отметил, что для Украины является приоритетным вопрос энергетического перемирия.

