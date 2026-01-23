Чим став важливий форум у Давосі для України?

Такі дві важливі події назвав ексклюзивно для 24 Каналу експерт Сергій Фурса.

Він розповів, що саме ринки знову зупинили Трампа "здати назад". І переважно це ринок американських облігацій.

Василь Фурса Інвестиційний банкір У результаті, коли спала напруга навколо Гренландії, фокус знову повернувся до України.

Також Фурса прокоментував промову Володимира Зеленського на форумі та зазначив, що вона йому не сподобалася.

Експерт вважає, що "наїзди на європейців", завдяки яким Україна тримається, які повністю перехопили американську ініціативу (як щодо зброї, так і щодо грошей), недоречні. Він наголосив, що "Європа нас тягне". Тому не підтримав ідею "булити Європу" у такій манері, повторюючи тези Дональда Трампа.

Сергій Фурса не став заперечувати, що у словах президента України може бути правда. Але його сподобалося, як дипломати та інтелігентно прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Як зазначив банкір – Карні сказав те саме, що й Зеленський, але стиль його був більш доречний.

Він наголосив, що "ми могли образити" європейців, а це останнє, що треба зробити. Експерт підкреслив: війна наразі відбувається саме в Україні, і країна тримається тільки завдяки Європі.

Зауважте! Сергій Фурса додав, що не хоче, аби Україну сприймали як "маленьких трампиків".

Зокрема він додав, що потенціал та досвід "йде в нуль", бо без європейської підтримки саме зараз Україна розвалиться моментально та опиниться "в повному нулі".

Що Фурса казав про проблеми росіян?

Падіння нафтогазових доходів у Росії за січень, як зазначив експерт, становить 46%.

Це реально обвал. Це реально дуже боляче,

– сказав Сергій Фурса.

На його думку, це вже призводить до проблем у Росії, зокрема й до проблем на фронті, адже ворог змушений скорочувати витрачати бюджету. Експерт пояснив, що вилетів шахедів стало значно менше, ніж, наприклад, влітку.

Він нагадав, що Україна очікувала, що росіяни зможуть запускати до тисячі шахедів щомісяця. Але цього не відбулося.

Кардинальна зміна щодо шахедів зумовлена, як сказав Фурса, двома чинниками:

український процес – де є гроші;

російський процес – де грошей немає.

Сергій Фурса також нагадав, що росіяни парадоксально активно посилюють курс рубля. Але це не можна пояснити "здоровою економічною логікою".

Що там відбувається – невідомо,

– сказав експерт.

Проблеми у російській економіці відбувають, бо:

сталося та продовжується падіння нафтогазових доходів;

війна це – дуже дорого.

Цікаво! Експерт також повідомив, що від перемовин між Україною, Росією та США чекає обмін військовополоненими. Але наголосив, що для України є пріоритетним питання енергетичного перемир'я.

Що ще слід знати про російську економіку?