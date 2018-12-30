"Для матери России": российские СМИ опубликовали персональные данные сотрудников BBC

Ряд российских медиа опубликовал персональные данные сотрудников ВВС, которые работают в Москве. Британской общественный вещатель подал жалобу в МИД РФ в связи с "тревожной ситуацией".

Об этом сообщили на сайте издания.

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Там отмечают, что имена и фотографии 44 журналистов были опубликованы в социальных сетях группой "Для матери России" 25 декабря. Список также появился на российских сайтах pikabu.ru и segodnya.ru.

При этом директор Всемирной службы BBC Джейми Ангус сказал, что главной заботой компании является благополучие ее московского персонала.

Мы попросили российские власти расследовать это тревожное событие,

– заявил он.

В издании также отметили, что корпорация изучила опубликованные в социальных сетях данные. Часть информации была в распоряжении российских властей, ее нельзя было получить открытым способом. Список полностью соответствует реестру сотрудников, официально аккредитованных для работы в России.

К слову, как сообщает "Проект", данные журналистов ВВС, которые на днях появились на сайтах Pikabu и "Вконтакте", могли попасть в людей, которые публиковали сообщения, только через МИД Российской Федерации или через Федеральную миграционную службу.

Напомним, Издание Times 24 декабря опубликовало фотографии восьми сотрудников британской редакции агентства Sputnik, также указав их должности. В том же материале содержится и призыв шотландского депутата Алекса Коул-Хэмилтона лишить активов российский телеканал RT и агентство Sputnik. В Кремле публикацию осудили, там также заявили об "угрозе безопасности российских журналистов".