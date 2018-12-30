"Для матері Росії": російські ЗМІ опублікували персональні дані співробітників BBC

Низка російських медіа опублікували персональні дані співробітників ВВС, які працюють у Москві. Британській суспільний мовник подав скаргу до МЗС РФ у зв’язку із "тривожною ситуацією".

Про це повідомили на сайті видання.

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Там зазначають, що імена та фотографії 44 журналістів були опубліковані в соціальних мережах групою "Для матері Росії" 25 грудня. Список також з’явився на російських сайтах pikabu.ru і segodnya.ru.

При цьому директор Всесвітньої служби BBC Джеймі Ангус сказав, що головною турботою корпорації є благополуччя її московського персоналу.

Ми попросили російську владу розслідувати цю тривожну подію,

– заявив він.

У виданні також наголосили, що корпорація вивчила опубліковані в соціальних мережах дані. Частина інформації була в розпорядженні російської влади, її не можна було отримати відкритим способом. Список повністю відповідає реєстру співробітників, офіційно акредитованих для роботи в Росії.

До слова, як повідомляє "Проект", дані журналістів ВВС, які днями з'явились на сайтах Pikabu і "Вконтакте", могли потрапити до людей, які публікували дописи, лише через МЗС Російської Федерації або через Федеральну міграційну службу.

Нагадаємо, Видання Times 24 грудня опублікувало фотографії восьми співробітників британської редакції агентства Sputnik, також вказавши їх посади. У тому ж матеріалі міститься і заклик шотландського депутата Алекса Коул-Хемілтона позбавити активів російський телеканал RT і агентство Sputnik. У Кремлі публікацію засудили, там також заявили про "загрозу безпеці російських журналістів".

