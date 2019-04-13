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      Для нового президента Украины могут изменить полномочия

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      Победителю президентской гонки, возможно, придется работать уже в новых условиях. Народные депутаты предлагают выписать четкие полномочия главы государства, чтобы функции и возможности гаранта не менялись с каждым новым руководителем страны.

      Сейчас права президента прописаны в Конституции, но там есть щели, которыми пользуются чиновники.

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      По мнению общественного деятеля и политика Олега Рыбачука, основной вызов для президента сейчас в том, что у него не прописаны четкие полномочия и разделение власти.

      президентські вибори зеленський порошенко
      Лидеры президентской гонки

      Основные функции президента – внешняя политика и национальная безопасность:

      1. Он заключает международные договоры, назначает послов и министра иностранных дел, министра обороны, высшее руководство ВСУ.
      2. Возглавляет Совет национальной безопасности и обороны, и подает представление Совету на назначение кандидатур глав Нацбанка, генпрокурора и СБУ.

      Однако, каждый президент постоянно добавляет себе новые и новые возможности.

      Некоторые полномочия вообще нигде не прописаны, а он их почему-то выполняет. Например, Порошенко часто хвастается, что дал указание правительству. Ну это явное нарушение Конституции, а правительство еще и говорит, что выполняет эти поручения,
      – отметил председатель общественной организации "Центр политико-правовых реформ" Игорь Колиушко.

      Каждый раз расширяя свои полномочия, президент ни перед кем не отчитывается и не несет ответственности за силовиков, которых контролирует, и деньги, которые использует. Вице-спикер парламента считает, что президент как минимум должен сам представлять свои законодательные инициативы, чтобы депутаты могли задать ему вопросы.

      Премьер и правительство они будто под контролем Рады, а президент нет, и выходит так, что половина силы и денег никому не подконтрольны. Как мы видим, это каждый раз приводит к узурпации и диктатуре,
      – сказала заместитель председателя парламента Оксана Сыроед.

      Так, заместитель председателя Верховной Рады и депутаты из фракции "Самопомич" разработали законопроект, который ограничит полномочия президента до конституционных, уберет из других законопроектов его незаконные полномочия.

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      Например, глава государства не сможет назначать состав регулятора коммунальных тарифов – НКРЕКП и других регуляторов, или руководителей СБУ в областях.

      Надо наконец президента ввести в рамки закона, потому что они всегда толковали пробелы в Конституции в свою пользу, то есть, "если это не запрещено, то это мне можно", а по закону наоборот, можно только то, что разрешено,
      – подытожила Оксана Сыроед.

      Депутаты предлагают урегулировать конфликт между полномочиями президента и премьера. Там же предлагают прописать основания и процедуру импичмента президента. Сейчас собирают подписи под документом, аналогичный законопроект готовят и в "Центре политико-правовых реформ".

      президент верховна рада повноваження уряд
      Обязанности власти в Украине

      Когда второй тур выборов президента Украины? Окончательное голосование за нового президента состоится 21 апреля, в воскресенье. Проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Во втором туре украинцы будут выбирать президента между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Имя нового президента Украины ЦИК должна объявить до 1 мая. Инаугурация нового лидера государства состоится в июне. Не забудьте взять с собой на участок для голосования украинский паспорт и справку о временном изменении места голосования (если не планируете голосовать по месту прописки).

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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Конституция Администрация Президента Оксана Сыроид Петр Порошенко Владимир Зеленский
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