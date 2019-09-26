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      Для передачи импичмента Трампа на рассмотрение Сената не хватает только восьми голосов

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      Для рассмотрения Сенатом отставки Трампа нужно 218 голосов
      Для рассмотрения Сенатом отставки Трампа нужно 218 голосов / Getty Images

      Американские конгрессмены в Палате представителей уже собрали 210 из 218-ти голосов необходимых для утверждения обвинений по процедуре импичмента против президента США Дональда Трампа.

      После того, как демократы из нижней палаты Конгресса инициировали формальную процедуру для отставки президента количество голосов за импичмент стремительно выросла, сообщает CNN.

      Актуально: Импичмент Трампу: что грозит президенту США и последствия для Украины

      В общем, из 235 демократов в Палате представителей, по меньшей мере 209 так или иначе дали понять, что поддерживают процесс расследования импичмента.

      К числу демократов, поддерживающих импичмент, присоединился бывший республиканец, ныне независимый конгрессмен, Джастин Амаш.

      Для завершения процедуры импичмента нужно, чтобы официальные обвинения против Трампа поддержали не менее 218 конгрессменов из Палаты представителей. Только после этого можно передать процедуру отстранения президента США от власти на рассмотрение Сената, которому требуется две трети голосов для решения об отставке Трампа.

      За что Трампу хотят объявить импичмент?

      Американский разведчик несколько дней назад написал донос, касающийся разговора президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить украинского главу государства вмешаться в президентские выборы в США, запланированных на 2020 год.

      Сам Байден потребовал, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство – партнера, до сих пор испытывает прямого нападения со стороны России". В частности, речь идет об открытии дела о деятельности в украинской газовой компании Хантера Байдена – сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена.

      Читайте также: Скандальная разговор Трампа и Зеленского: последствия для Украины

      Из-за этого скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Основания – измена Трампа и использования им служебного положения для давления на Украину из собственных политических мотивов.

      Что такое импичмент?Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило досрочное прекращение полномочий президента или другого должностного лица и отстранении его от должности.

      blog_ava
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      Теги: Новости США Импичмент Дональд Трамп Новости политики
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