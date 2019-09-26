Для передачі імпічменту Трампа на розгляд Сенату бракує лише восьми голосів

Американські конгресмени у Палаті представників вже зібрали 210 з 218-ти голосів необхідних для затвердження звинувачень за процедурою імпічменту проти президента США Дональда Трампа.

Після того, як демократи з нижньої палати Конгресу ініціювали формальну процедуру для відставки президента кількість голосів за імпічмент стрімко зросла, повідомляє CNN.

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Загалом, з 235 демократів у Палаті представників, щонайменше 209 так чи інакше дали зрозуміти, що підтримують процес розслідування імпічменту.

До числа демократів, які підтримують імпічмент, приєднався колишній республіканець, нині незалежний конгресмен, Джастін Амаш.

Для завершення процедури імпічменту потрібно, щоб офіційні звинувачення проти Трампа підтримали щонайменше 218 конгресменів з Палати представників. Лише після цього можливо передати процедуру усунення президента США від влади на розгляд Сенату, якому потрібно дві третини голосів для рішення про відставку Трампа.

За що Трампу хочуть оголосити імпічмент?

Американський розвідник кілька днів тому написав донос, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити українського главу держави втрутитися у президентські вибори в США, що заплановані на 2020 рік.

Сам Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії". Зокрема, йдеться про відкриття справи про діяльність в українській газовій компанії Гантера Байдена – сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена.

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Через цей скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Підстави – зрада Трампа і використання ним службового становища для тиску на Україну з власних політичних мотивів.

Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.